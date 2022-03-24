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Автор Валентина Севрюгина

На Украине будут наказывать за распространение информации о перемещении войск

Мир

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко рассказал, что в стране вводится уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении украинских войск. Об этом парламентарий написал у себя в Telegram-канале.

На Украине будут наказывать за распространение информации о перемещении войск

По его словам, максимальное наказание в виде 8-12 лет лишения свободы предусмотрено в случае, если передача этой информации была совершена по предварительному сговору группой лиц, а также с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооружённую агрессию против Украины.

За распространение информации о перемещении оружия и вооружений в условиях военного положения наказание будет в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, а за размещение данных о перемещении или расположении войск — от 5 до 8 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение ввести единую информационную политику в условиях военного положения.

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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