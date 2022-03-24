Байден заявил, что отправит на Украину системы ПВО

Американский лидер Джо Байден заявил, что НАТО продолжит наращивание объёмов военной поддержки Украины. Об этом сообщается в письменном заявлении президента США перед внеочередным саммитом альянса в Брюсселе.

Так, Байден отметил, что за последние несколько недель Штаты выделили украинской стороне помощь на 1 миллиард долларов — зенитные системы, противотанковое вооружение, беспилотники и миллионы единиц боеприпасов.

"Я приветствую шаги многих других союзников по оказанию оборонной помощи Украине, и вместе мы полны решимости выделить дополнительное вооружение, включая системы ПВО, для оказания помощи Украине", — написал лидер США.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что США и НАТО не имеют права судить о моральных принципах какой-либо страны, пока не извинятся за страдания, причинённые другим государствам, в том числе Югославии.