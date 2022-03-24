Отставной "зеленый берет" предостерег русских от вторжения в Европу

Спецназ армии США, более известный как "зеленые береты", больше других иностранных инструкторов тренировал украинских националистов. Американское издание опубликовало интервью с одним из тех, чьи сослуживцы бесславно сложили свои головы на Яворовском полигоне, попав под обстрел российских войск.

"Спецназ очень серьезно отнесся к работе на Украине", — сказал в беседе с Fox News Digital отставной сержант-майор (старший сержант) Мартин Мур.

После воссоединения Крыма в 2014 году, на Украину были отправлены американские инструкторы, которые обязаны были обучать личный состав ВСУ в предстоящей войне с Россией. Решающую роль в обучении украинских военнослужащих взяло на себя подразделение "зеленых беретов".

После того, как 13 марта в населенном пункте Старичи и на полигоне Яворовский во Львовской области было уничтожено почти 200 наемников и 35 "зеленых беретов", оставшиеся в живых убрались в близлежащие государства Европы, чтобы "помочь подготовить страны-партнеры к возможному российскому вторжению вглубь Европы".

"Такой шаг был бы ошибкой для России, — рассуждает старший сержант в беседе с Fox News Digital. Вторжение на Украину уже пошло неудачно отчасти из-за помощи США, а дальнейшее продвижение на территорию НАТО будет еще хуже. Россию ожидает ужасное, если она зачет продвинуться дальше".