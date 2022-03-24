Штаты объявили санкции против российских парламентариев и предприятий

Минфин США ввёл новые антироссийские санкции из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. На этот раз жёсткие ограничительные меры распространили на депутатов и оборонные корпорации.

"Это действие согласуется с аналогичными действиями, предпринятыми Европейским союзом, Соединённым Королевством и Канадой", — сообщили на официальном сайте Минфина США.

По информации из документа, жертвами санкций стали 328 членов Госдумы РФ. Их обвинили в признании суверенитета ЛДНР и призыве принять независимость региона со стороны российского президента Владимира Путина.

Также американские власти предупредили, что отменят поставку технологических и финансовых ресурсов Запада в 48 компаний РФ. Ещё Вашингтон объявил ограничения в отношении вертолётостроительных предприятий нашей страны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал еженедельно вводить новые сдерживающие Москву меры. По словам главы страны, только так можно ускорить наступление мира.