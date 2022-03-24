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Автор Владимир Васютченко

Просьбу Зеленского о помощи НАТО без ограничений оценил военный эксперт

Мир

В ситуации заканчивающихся резервов ВСУ на фоне спецоперации РФ выходом для Киева стало бы участие в боевых действиях НАТО, но этого не будет, заявил завотделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя Pravda.Ru обращение президента Украины Зеленского к НАТО с просьбой о предоставлении стране помощи без ограничений.

Просьбу Зеленского о помощи НАТО без ограничений оценил военный эксперт

"Вооруженные силы Украины терпят очень серьёзное поражение. Постепенно заканчиваются все резервы… Естественно, у Зеленского остаётся одна возможность, чтобы за него пришла повоевала НАТО. Но НАТО за Украину воевать не будет", — заявил эксперт.

Он отметил, что отдельные страны-члены НАТО высказывают предложения об оказании военной помощи Киеву. В частности, Литва и Польша выступают за ввод миротворцев на Украину.

"Но как бы совершенно понятно, что это будет провоцировать вооруженный конфликт между РФ и двумя государствами-членами НАТО. Я думаю, что такого рода решение не будет принято на саммите НАТО", — сказал Евсеев.

Он напомнил, также о поддержке Эстонией идеи ввести бесполётную зону над Украиной. При этом эксперт отметил, что сама Эстония неспособна реализовать эту идею.

"Сама Эстония не может ввести никакой бесполётной зоны. Поэтому эта идея абсолютно глупейшая", — подчеркнул Евсеев.

Ранее президент Зеленский в обращении к участникам саммита НАТО заявил, что Украине нужна военная помощь без ограничений. В частности, глава государства попросил дать Украине по 1% самолётов и танков альянса.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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