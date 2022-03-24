Россия вернула Европу назад в эпоху дорогих энергоресурсов, заявили в Китае

Читатели китайского сайта "Гуаньча" поддержали решение президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли.

По словам одного из пользователей, отказ Европы от российских энергоресурсов нанесёт ущерб ей самой.

Другого юзера рассмешили возмущения европейских политиков по поводу решения Путина, которые ранее сами поддержали антироссийские санкции и заморозку золотовалютных резервов Центробанка РФ.

Ещё один читатель "Гуаньча" отметил, что Россия вернула Европу к тому состоянию, когда у неё не было удобных поставщиков дешёвых энергоресурсов.

"Вы заморозили активы России в долларах и евро, и она не может использовать их. И при этом вы все еще хотите, чтобы она поставляла вам газ в ЕС? Вы глупы или безумны?" — написал пользователь.

В среду, 23 марта, президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству как можно скорее реализовать комплекс мер по переводу оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение историческим, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что решение лидера страны стабилизирует и укрепит российскую финансовую систему.