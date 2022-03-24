США проводили испытания не апробированных средств на украинских военных

По сообщению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, у России появились доказательства того, что США испытывали на украинских военных не апробированные лекарства.

"Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них (украинских военнослужащих) ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов "Deep Drug", не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде", — сказал Кириллов, выступая на брифинге.

Кириллов отметил, что самым циничным моментом в этой истории является попытка американской компании-разработчика "Scymount" продать сомнительные препараты за деньги, несмотря на то, что украинские военнослужащие были привлечены к испытаниям в качестве добровольцев.

Кириллов напомнил, что такого рода испытания запрещены в США, которые выходят из положения, проводя их в других странах. Проект, о котором идёт речь, значится как UP-8, в нём приняли участие около 4 тысяч человек.

Согласно данным СМИ Болгарии, в процессе испытаний только в одной лаборатории Харькова 20 украинских военных погибли, а ещё 200 человекам была оказана медпомощь.