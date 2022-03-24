В Польше заявили о невозможности платить за российский газ рублями

В Польше не считают возможным оплачивать российский газ рублями. Об этом сообщил руководитель польской государственной нефтегазовой компанией PGNiG Павел Маевский.

"Особо такой возможности нет", — заявил журналистам глава концерна.

По его словам, "ямальским контрактом" предусмотрен способ оплаты. В PGNiG намерены выполнять контракт в соответствии с установленными условиями.

"Это не так, что контрагент может по своему желанию менять способ регулирования оплаты. Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", — заявил Маевский.

Накануне, 23 марта, российский президент Владимир Путин заявил о планируемом переходе к расчётам в рублях по контрактам на поставку газа недружественным странам. Минфину и ЦБ РФ дано поручение определить порядок приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.