Минобороны уличило сына Байдена в финансировании биолабораторий США на Украине

Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе изучения материалов удалось выявить "схему взаимодействия" государственных органов США с биолабораториями на территории Украины. В частности, финансированием деятельности этих лабораторий занимался инвестиционный фонд Rosemont Seneca, который возглавляет Хантер Байден — сын действующего президента США, рассказал на брифинге начальник войск РХБ защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, фонд располагает крупными денежными средствами в размере 2,4 миллиардов долларов.

Кириллов добавил, что удалось вскрыть связь фонда с компанией Metabiota, является подрядчиком Пенгатона и поставляет оборудование для американских биолабораторий по всему миру.

Во вторник, 22 марта депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что Европа ещё скажет спасибо России за проведение спецоперации на Украине, в ходе которой удалось обнаружить сеть американских биолабораторий. Он отметил, что американцы собирали биоматериал славян для создания биологического оружия избирательного типа.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и американский политтехнолог и бывший консультант президента Дональда Трампа Роджер Стоун подтвердили наличие биолабораторий на Украине.