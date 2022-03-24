Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ходе изучения материалов удалось выявить "схему взаимодействия" государственных органов США с биолабораториями на территории Украины. В частности, финансированием деятельности этих лабораторий занимался инвестиционный фонд Rosemont Seneca, который возглавляет Хантер Байден — сын действующего президента США, рассказал на брифинге начальник войск РХБ защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, фонд располагает крупными денежными средствами в размере 2,4 миллиардов долларов.
Кириллов добавил, что удалось вскрыть связь фонда с компанией Metabiota, является подрядчиком Пенгатона и поставляет оборудование для американских биолабораторий по всему миру.
Во вторник, 22 марта депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что Европа ещё скажет спасибо России за проведение спецоперации на Украине, в ходе которой удалось обнаружить сеть американских биолабораторий. Он отметил, что американцы собирали биоматериал славян для создания биологического оружия избирательного типа.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и американский политтехнолог и бывший консультант президента Дональда Трампа Роджер Стоун подтвердили наличие биолабораторий на Украине.
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