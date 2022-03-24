МИД РФ назвал шагом к "разрушению отношений" высылку дипломатов Польшей

Решение польских властей объявить персонами нон грата 45 представителей российских учреждений способствует разрушению отношений между Варшавой и Москвой, заявили в МИД РФ.

"Решение, принятое 23 марта польскими властями об объявлении persona non grata 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве, — сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений", — говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД отметили, что Польша систематически предпринимает шаги, способствующие демонтажу отношений с РФ. При этом польские власти, как считают в российском министерстве, в своих действиях руководствуются не национальными интересами.

"Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии… Мы это видим и будем учитывать в наших практических шагах в отношении Польши", — подчёркивается в сообщении.

В МИД заявили, что враждебные выпады польских властей не останутся без ответа со стороны РФ.

Накануне МИД Польши вручил послу РФ в Варшаве ноту о высылке из страны 45 сотрудников российских представительств "за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции".