Экономист рассказал, как Япония и другие страны будут покупать газ РФ за рубли

Доктор экономических наук Иван Родионов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявления японских властей, которые не поняли, как им платить за российский газ рублями.

"На самом деле, это такая популистская мера, которая ничего не значит. По сути дела, речь сводится к тому, что нужно сначала за доллары купить рубли, то есть доллары попадают в Россию, а потом за эти рубли приобрести нефть. Как это технически будет сделано, неизвестно", — сказал специалист.

Вместе с этим он предположил создание банка, который в таких случаях станет продавать рубли за доллары. Из-за данного решения Москвы у стран-закупщиц вырастут трансакционные издержки, отметил эксперт.

"Продажа газа из РФ в рублях не укрепит позиции нашей валюты. Это не связано абсолютно. Это такая мера, которая понравилась населению — Россия встаёт с колен", — заключил экономист.

Ранее в Токио сообщили, что не знают, как приобретать российский газ в рублях. Как сказал глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки, правительство формирует стратегию с учётом нововведения. Ещё министр подчеркнул, что власти не увидели смысла в этом указе президента РФ Владимира Путина.