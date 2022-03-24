Экс-депутат Рады Кива объяснил смысл послания Зеленского к НАТО

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива прокомментировал обращение президента Владимира Зеленского к НАТО как свидетельство скорого полного поражения и капитуляции Украины, а также отсутствия у Запада желания поддерживать киевский режим.

Ранее в четверг, 24 марта, Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу передать Незалежной каждый сотый танк и самолёт, поскольку Украина не может их купить.

"Сегодняшние обращение Зеленского к НАТО само подтверждает скорое полное поражение и капитуляцию Украины, а значит падение его преступного режима. Также говорит о полном отсутствии поддержки Запада, который пытается отделаться от комика пустыми обещаниями, словами поддержки и осуждения действий РФ", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Также Кива отметил, что постоянные обвинения Зеленского в адрес НАТО "просто раздражают, даже вчерашних его кураторов и союзников, они назойливому клоуну скоро сами закроют рот".