Канцлер Австрии признал невозможность отказа от российского газа

Австрия не может немедленно отказаться от российского газа, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

"Моя цель — не ставить под угрозу безопасность поставок. Немедленный отказ от российского газа невозможен. Я вижу то же самое с сырой нефтью, потому что посыл неверный. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители", — сказал Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung.

В среду, 23 марта, президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, перевод расчётов за поставки газа европейским странам в рубли стабилизирует и укрепит российскую финансовую систему.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что отказ Евросоюза от поставок российского газа может привести к рецессии в Европе.

Страны Запада осудили спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине и ввели против России беспрецедентные санкции. Многие западные компании покинули российский рынок. В Кремле сообщили, что Россия готовилась к санкциям, и в ближайшее время разработает ответные меры.