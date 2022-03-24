Болгария заявила о вызове своего посла в РФ для консультаций

Власти Болгарии решили вызвать посла страны в РФ Атанаса Крыстина для консультаций. Об этом сообщил журналистам глава болгарского правительства Кирил Петков.

По его словам, такое решение принято в связи с высказываниями российского посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой. В интервью телеканалу "Россия 24" она заявила, что жители Болгарии не поддерживают действия властей страны в отношении РФ.

"Оцениваем реакцию Митрофановой как недипломатичную, острую и грубую. Именно поэтому мы вызовем нашего посла в России для консультаций обратно в Болгарию", — цитирует премьер-министра Болгарское национальное телевидение.

Глава болгарского правительства напомнил, что обычно страна, из которой вызвали посла, должна сделать аналогичный шаг, отозвав своего дипломата.

Ранее Болгария объявила персонами нон грата уже более десятка российских дипломатов. В МИД РФ сочли решение болгарских властей провокацией и заявили, что оставляют за собой право на ответные меры.