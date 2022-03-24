В ФРГ не исключили ухудшения ситуации с газоснабжением

В ФРГ существует вероятность ухудшения ситуации с газоснабжением. Об этом сообщило Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии.

"Есть конкретные и серьезные признаки того, что ситуация с газоснабжением может ухудшиться", — цитирует сообщение организации ТАСС.

В объединении не исключили, что на ситуацию с газоснабжением страны окажут влияние заявления российского президента Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях.

В настоящее время немецкие власти предпринимают шаги для сокращения зависимости от поставок энергоресурсов из РФ, но пока не готовы отказаться от них.

Накануне российский президент заявил о планируемом отказе РФ от приёма оплаты за поставляемый за рубеж газ в долларах и евро и переходе к расчётам в рублях по контрактам с недружественными странами. Минфину и ЦБ РФ поручено определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.