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Автор Светлана Нерадовская

Зеленский потребовал каждую неделю вводить против России новые санкции

Мир

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, залогом мира на Украине должны стать санкции против России, которые будут вводиться каждую неделю.

Зеленский потребовал каждую неделю вводить против России новые санкции

"Чтобы мир наступил быстрее, санкционные пакеты против России должны применятся ежедневно… Ни одного барреля российской нефти, ни одного захода российских кораблей в порты", — заявил Зеленский во время своего обращения к парламенту Швеции.

Также Зеленский отметил, что для достижения мира на Украине члены НАТО должны передавать ей больше танков, самолётов и других видов вооружений.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
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