Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров поделился кадрами боя на Украине, во время которого один из чеченских бойцов поднял флаг с его изображением.

Видеозапись появилась в Telegram-канале политика. Кадыров отметил, что удивляется и восхищается людьми, которые даже в смертельно опасной ситуации могут улыбаться.

"Вне всякого сомнения, это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру. Берегите себя, братья! Скоро всё это благополучно закончится", — написал глава Чеченской республики.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Уже 26 февраля Кадыров приказал отправить в "самые горячие точки" 10 тысяч профессиональных бойцов из Чечни. Политик заверил, что все они отлично подготовлены к боевым действиям.