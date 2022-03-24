Бывший глава внешнеполитического ведомства Греции Катрунгалос раскритиковал высказывание высокопоставленного греческого дипломата произвести госпереворот в России, вызвав в стране недовольство населения.
Бывший министр иностранных дел, глава сектора внешней политики и международных отношений в оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Йоргос Катрунгалос, как сообщает пресс-служба оппозиционеров, критически отозвался о заявлении, сделанном замглавой МИДа Греции.
В интервью американскому изданию The Hill первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис подчеркнул: "Глобально скоординированные санкции в отношении России за ее вторжение на Украину направлены на смену режима в Москве. Санкции… предназначены для того, чтобы свергнуть путинский режим через беспорядки внутри страны".
В данной статье упомянуто заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, "что скоординированные санкции не связаны со сменой власти" в России. Однако Варвициотис настаивал, что санкции направлены на разжигание оппозиционных настроений путинскому режиму.
Оппозиция в Греции считает подобные заявления опасными, как для Греции, так и для Евросоюза. Руководство страны, по мнению Катрунгалоса, "становится единственным западным правительством, которое четко заявляет, что санкции против России направлены на свержение президента России".
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