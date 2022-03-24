Министр обороны Великобритании проговорился: "Мы войдём в воды Чёрного моря"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что британские военные корабли скоро войдут в Чёрное море, чтобы обеспечить поддержку Украины, об этом он сообщил в телефонном разговоре с российскими пранкерами, которые говорили от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы, как вы знаете, не собираемся открыто атаковать российские корабли и самолёты. По крайней мере, не на этом этапе. Мы поможем вам со всем арсеналом вооружения, способного бороться с кораблями и самолётами, в том числе — потенциально — в Чёрном море… Если вы помните, в прошлом году мы провели наш эсминец HMS Defender у берегов Крыма. Мы войдём в воды Чёрного моря — думаю, это случится довольно скоро", — сказал он.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Уоллесу. Один из них выдал себя за Шмыгаля и в течение 10 минут общался с главой британского Минобороны.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.