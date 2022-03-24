Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону указали на недостойное поведение во время заседания палаты общин в парламенте.
Как пишет The Guardian, пока с докладом выступал канцлер британского казначейства Риши Сунак, рассказывая о трагедиях и проблемах населения Украины, Джонсон "корчил рожи и посмеивался".
Убедиться в недостойном поведении британского премьера можно, посмотрев видео с онлайн-трансляции заседания палаты общин. На нём видно, как Джонсон, сидящий позади выступающего перед микрофоном Сунака, улыбается, посмеивается и кривляется.
Издание пишет, что когда Сунака сказал, что украинцы вынуждены сидеть в подвалах, чтобы спасти свои жизни, Джонсон весело улыбнулся, а потом и вовсе начал хихикать, делая гримасы. При этом остаётся непонятным, было ли это реакцией на выступление представителя казначейства или же британский премьер таким образом весело общался с кем-то, сидящим напротив него и оставшимся за кадром.
Ранее стало известно, что Британия готовится отправить на Украину ещё одну большую партию оружия в количестве 6 тысяч единиц, включая противотанковые ракеты.
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