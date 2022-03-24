The Guardian: Джонсон кривлялся в парламенте во время доклада об Украине

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону указали на недостойное поведение во время заседания палаты общин в парламенте.

Как пишет The Guardian, пока с докладом выступал канцлер британского казначейства Риши Сунак, рассказывая о трагедиях и проблемах населения Украины, Джонсон "корчил рожи и посмеивался".

Убедиться в недостойном поведении британского премьера можно, посмотрев видео с онлайн-трансляции заседания палаты общин. На нём видно, как Джонсон, сидящий позади выступающего перед микрофоном Сунака, улыбается, посмеивается и кривляется.

Издание пишет, что когда Сунака сказал, что украинцы вынуждены сидеть в подвалах, чтобы спасти свои жизни, Джонсон весело улыбнулся, а потом и вовсе начал хихикать, делая гримасы. При этом остаётся непонятным, было ли это реакцией на выступление представителя казначейства или же британский премьер таким образом весело общался с кем-то, сидящим напротив него и оставшимся за кадром.

Ранее стало известно, что Британия готовится отправить на Украину ещё одну большую партию оружия в количестве 6 тысяч единиц, включая противотанковые ракеты.