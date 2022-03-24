Полиция Финляндии заявила о случаях угроз минирования посольства РФ

Посольство РФ в Финляндии столкнулось с угрозами подрыва и действиями вандалов после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает полиция Финляндии.

Как рассказал телекомпании Yle начальник отдела оповещения и наблюдения полиции Хельсинки Хейкки Порола, в последние недели фиксировались неоднократные угрозы взрыва в российском посольстве. Все они оказались ложными.

"Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было", - заявил полицейский.

Он отметил, что угрозы российскому диппредставительству стали поступать примерно в то же время, когда РФ начала спецоперацию на Украине. Они не повлекли за собой уголовного преследования.

Порола сообщил также, что дипмиссия РФ в последние недели страдает также от действий вандалов. Они изрисовали забор посольства аэрозольной краской и сломали одну из камер контроля доступа у ворот.

Сообщается, что в настоящее время финская полиция усилила наблюдение за окрестностями российского посольства. Их круглосуточно патрулируют сотрудники полиции.