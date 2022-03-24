Власти Великобритании обнародовали список россиян, попавших под персональные санкции со стороны официального Лондона, сообщает правительство королевства. Из 59 физических и юридических лиц в этом списке самыми известными оказались глава Сбербанка Герман Греф и бизнесмен Олег Тиньков.
Также под санкциями оказались другие влиятельные российский чиновники и предприниматели, среди прочих — миллиардер Евгений Швидлер. Кроме того, действия Лондона затронут и различные крупные коммерческие структуры, включая Россельхозбанк, Газпромбанк и Альфа-банк.
Все британские активы, принадлежащие данным лицам и организациям, будут полностью заморожены, а индивидуальные члены списка не смогут больше посетить территорию Соединённого королевства. Запрещаются также и деловые контакты британских граждан с ними.
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