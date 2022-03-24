Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед призвал Верховный суд страны приравнять Telegram-каналы NEXTA к террористической организации. Об этом сообщили представители ведомства.
"Генеральный прокурор Андрей Швед на основании Закона Республики Беларусь "О борьбе с терроризмом" направил заявление о признании неформальной организации NEXTA с входящими в неё структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической", — написали в Telegram-канале белорусской Генпрокуратуры.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что сам виноват в появлении таких парней, как основатель признанного в стране экстремистским СМИ Nexta Роман Протасевич. По словам главы государства, есть много молодых людей с подобной судьбой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.