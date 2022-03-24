FP: США должны наказать Саудовскую Аравию за укрепление отношений с Россией

Саудовская Аравия укрепляет отношения с Россией, а не с США, и за это Вашингтон должен её наказать. Такая точка зрения была озвучена в издании Foreign Policy.

"Байден, воспользовавшись возможностью, должен основательно переосмыслить американские отношения с саудовской монархией, прекратить любые поставки оружия и аннулировать контракты на ремонт и обслуживание боевой техники этой страны", — говорится в материале.

Автор напомнил, что Саудовская Аравия после "арабской весны" стала теснее сотрудничать с Россией и Китаем. И несмотря на это, США продолжали поддерживать страну в том, что касается безопасности. Издание указало на то, что Саудовская Аравия недостаточно ценила сотрудничество с Вашингтоном, полагая, что США заинтересованы в нём больше, чем они сами.

"Такая точка зрения подталкивает к дальнейшему усилению партнерства с Россией и Китаем, поскольку он (наследный принц Мухаммед ибн Салман) считает, что у американского правительства нет выбора, и оно будет и дальше его поддерживать", — отметили в Foreign Policy.

Если Саудовская Аравия будет и дальше укреплять отношения с Россией, то США многое потеряют, заключили авторы.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции.