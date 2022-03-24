Великобритания может заморозить российский золотой резерв

Санкции против России могут пойти ещё дальше и затронуть не только валютные резервы страны, но и её золотой запас. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с журналистом британской радиостанции LBC Ником Феррари. По словам британского лидера, Россия должна потерять возможность конвертировать своё золото в наличные средства.

Джонсон сделал подобное заявление в преддверии встречи лидеров стран НАТО по ситуации на Украине. В разговоре с Феррари Джонсон подчеркнул, что возможное ужесточение санкций — результат перехода "красной черты" со стороны российского руководства.

26 февраля Великобритания, США, Канада и Евросоюз приняли широкий пакет экономических санкций против России. Среди них была заморозка валютных активов Центрального банка РФ. Это сильно ограничило его возможности для воздействия на отечественный финансовый рынок. Золотой запас страны пока избежал серьёзных санкций.