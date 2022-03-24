Город Изюм в Харьковской области перешёл под контроль российских Вооружённых сил. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области", — заявил в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
По его словам, накануне вечером и минувшей ночью в результате нанесённых ВС РФ ударов высокоточным оружием:
Российская авиация за прошедшую ночь нанесла удары по 60 военным объектам Украины, в том числе двум командным пунктам, четырём складам с боеприпасами и 47 местам скопления военной техники.
Всего за время российской спецоперации на Украине уничтожено 257 украинских беспилотников, 202 ЗРК, более 157 танков и других боевых бронированных машин, 160 установок РСЗО, свыше 630 артиллерийских орудий и миномётов, а также 1379 единиц военного спецавтотранспорта.
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