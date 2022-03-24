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Автор Владимир Васютченко

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль города Изюма в Харьковской области

Мир

Город Изюм в Харьковской области перешёл под контроль российских Вооружённых сил. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль города Изюма в Харьковской области

"К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области", — заявил в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, накануне вечером и минувшей ночью в результате нанесённых ВС РФ ударов высокоточным оружием:

  • в Лисичанске уничтожен временный пункт дислокации одного из украинских нацбатальонов,
  • в городе Бахмуте Донецкой области — штаб и склад ракетно-артиллерийского вооружения,
  • в населённом пункте Даниловка под Киевом — девять ракетных комплексов С-300 и четыре "Бук М-1".

Российская авиация за прошедшую ночь нанесла удары по 60 военным объектам Украины, в том числе двум командным пунктам, четырём складам с боеприпасами и 47 местам скопления военной техники.

Всего за время российской спецоперации на Украине уничтожено 257 украинских беспилотников, 202 ЗРК, более 157 танков и других боевых бронированных машин, 160 установок РСЗО, свыше 630 артиллерийских орудий и миномётов, а также 1379 единиц военного спецавтотранспорта.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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