Польша допускает высылку российского посла

Польские власти рассматривают возможность высылки посла РФ Сергея Андреева из Варшавы, однако определенного решения по этому поводу пока нет. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в разговоре с журналистами радиостанции RDF.

Ранее правительство Польши составило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Официальная Варшава потребовала их немедленной депортации из страны в связи со спецоперацией России на территории Украины.

Сам посол Андреев в этом списке упомянут не был, но был вызван в польский МИД для срочных переговоров по данной ситуации. Российский дипломат позднее подтвердил тему разговора, но от дальнейших комментариев прессе отказался.