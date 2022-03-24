Польские власти рассматривают возможность высылки посла РФ Сергея Андреева из Варшавы, однако определенного решения по этому поводу пока нет. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в разговоре с журналистами радиостанции RDF.
Ранее правительство Польши составило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Официальная Варшава потребовала их немедленной депортации из страны в связи со спецоперацией России на территории Украины.
Сам посол Андреев в этом списке упомянут не был, но был вызван в польский МИД для срочных переговоров по данной ситуации. Российский дипломат позднее подтвердил тему разговора, но от дальнейших комментариев прессе отказался.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.