КНДР отправила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Японская береговая охрана заявила о запуске ракеты со стороны КНДР. Известно, что аппарат приземлился в море.

Работники ведомства предположили, что власти республики отправили межконтинентальную баллистическую ракету. Она находилась в воздухе около часа. Представители охраны призвали рыбаков в Японском море обходить обломки ракеты.

По информации издания Kyodo, глава правительства Японии Фумио Кисида распорядился организовать заседание Совета нацбезопасности. Также власти сформировали экстренный штаб по сбору данных о деятельности армии КНДР.

Как написали в Yonhap, Сеул подтвердил информацию о запуске ракеты. Предположительно, она называется "Хвасон-17". В Минобороны Японии заявили, что Пхеньян уже пытался провести подобную операцию 16 марта, однако запуск оказался неудачным.

Ранее Вашингтон осудил КНДР за данные действия. По мнению Штатов, такие запуски ракет со стороны Пхеньяна дестабилизируют ситуацию в мире.