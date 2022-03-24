Матвиенко назвала главное условие для переговоров Путина с Зеленским

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала главное условие, которое необходимо выполнить, чтобы состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

По её словам, переговоры между лидерами РФ и Украины возможны. Однако перед этим делегации из Киева и Москвы должны согласовать все договорённости.

"Переговоры состоятся, когда украинская и российская стороны согласятся с повесткой, будет какой-то итоговый документ. А так, посеять надежду, что президенты встретятся, поговорят и не будет результата… Ради чего тогда проводить встречу?" — сказала Матвиенко в эфире телеканала CCTV.

Она также добавила, что власти РФ готовы сотрудничать в таком формате. Политик подчеркнула: в этом случае можно добиться реального урегулирования конфликта вокруг Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что делегации должны "выполнить свою часть работы", лишь потом могут состояться прямые переговоры Путина и Зеленского.