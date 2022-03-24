В Британии обвинили Зеленского в поощрении нацизма: почти как ку-клукс-клан

В эфире американского телеканала Fox News британский журналист Мааджиж Навах заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поощряет национализм в стране. В качестве примера он привёл недавний запрет главой Незалежной на ряд политических партий.

Кроме того, Навах открыто заявил, что украинские власти сделали народного героя из нациста Степана Бандеры*.

"Бандера, которого они почитают, был настоящим нацистом, а они сделали из него национального героя", — заявил журналист в прямом эфире Fox News. — Представьте, если бы в Америке был официальный батальон ку-клукс-клана. Вот то же самое, со свастиками и нацистской символикой, есть в украинской армии"

Журналист обратил внимание, что Зеленский "запретил неугодные" партии и представителей оппозиции, но не нацистские движения.

Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

**Экстремистская организация, запрещённая на территории России.