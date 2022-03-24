NYT: США разработают план на случай применения Россией ядерного оружия

Власти США сформировали группу из должностных лиц, которые будут разрабатывать план действий Вашингтона в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, команда под названием "Тигр" вскоре приступит к изучению вероятного нападения российской армии на конвои с военной техникой для Киева, расположенной в странах НАТО.

"Чиновники постараются выяснить, как США стоит реагировать на гипотетическое распространение боевых действий на соседние государства, а также на поток беженцев с Украины", — отмечает NYT.

При этом подчёркивается, что американцы считают маловероятным возможность использования РФ ядерного оружия, однако всё равно создадут план ответных действий на случай опасности.

Помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уже подписал документы о создании группы "Тигр". Как сообщает газета, чиновники, входящие в её состав, в феврале и марте создавали "методички" по вопросам введения антироссийских санкций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия применит ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране.