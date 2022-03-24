Вучич: оплата в рублях за российский газ принесёт "много-много новых проблем"

Сербский президент Александр Вучич заявил, что после решения российских властей ввести оплату за газ в рублях, у Сербии возникнет "много-много новых проблем". Как подчеркнул политик, тем не менее этот ход многим кажется гениальным.

Как пояснил Вучич, оплата голубого топлива в национальной валюте России, может послужить триггером для стран расторгнуть договор на экспорт газа.

"Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен", — заявил сербский лидер в эфире "Радио и телевидения Воеводины".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление сербского президента о том, что из-за введённых санкций против России, Сербия может лишиться поставок сельхозпродуктов на российский рынок. Как пояснил Вучич, из-за этого страна может потерять миллионы евро.