Куратор "Киберфронта Z": Украина усиливает кибервойну с Россией

По словам эксперта народного движения "Киберфронт Z" Алексея, Украина наращивает кибератаки на Россию на фоне проведения её спецоперации.

"Эта кибервойна только усиливается, и количество фейков и прочей агрессии будет только больше", — предупредил специалист в беседе с РИА Новости.

Куратор народного движения "Киберфронт Z" призвал бороться "с нечистью, которая заполонила просторы Интернета".

Движение "Киберфронт Z" было основано на общественных началах в первый день спецоперации РФ на Украине, 24 февраля. Его цель — выявлять фейки, касающиеся действий России в Незалежной. Организация насчитывает несколько тысяч человек из разных регионов России.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции.