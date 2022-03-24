Японцы не поняли, как платить за газ из России рублями: "Зачем это?"

Японские власти заявили, что в Токио не поняли, каков порядок расчёта за поставки российского газа в рублях, заявил министр финансов страны Сюнъити Судзуки. По его словам, кабмин обдумывает дальнейшую стратегию действий.

Как подчеркнул министр, в Японии не поняли и зачем соответствующий указ издал президент России Владимир Путин.

"Мы изучаем ситуацию с министерствами, поскольку мы не совсем понимаем, каковы намерения России и как она будет это делать", — сказал министр на заседании парламента.

Как подчеркнул министр, Япония будет "следить за побочным эффектом" от введённых санкций против России. При этом политик подчеркнул, что Токио намерен предпринимать шаги в координации со странами "Большой семёрки".