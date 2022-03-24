GT: США и Евросоюз могут рассориться из-за российской спецоперации на Украине

Разногласия между США и Евросоюзом усиливаются на фоне проведения российской спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По информации газеты, американские власти и главы стран, входящих в ЕС, по-разному смотрят на украинский кризис. Так, Белый дом хочет максимально затянуть переговоры между Москвой и Киевом, в то время как Европа пытается добиться безопасности и стабильности во всём мире.

"В Евросоюзе всё чаще слышны голоса, которые недовольны поставками оружия США на территорию Украины. Европейцы осознают, что передача вооружений Киеву способствует негативному развитию событий", — сказано в материале.

Также в статье отмечается, что ЕС опасается разрушения своей экономики на фоне масштабных санкций в отношении РФ. По мнению авторов материала, в конечном итоге Евросоюз увидит в лице США настоящего виновника украинского конфликта.