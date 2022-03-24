Клишас: РФ нанесла мощный удар по США, отказавшись от доллара в расчётах за газ

Власти РФ нанесли сильнейший удар по США, отказавшись принимать оплату за поставки газа в долларах. Об этом заявил руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он отметил в своём Telegram-канале, что переход в расчётах на рубли с "недружественными странами" является важным шагом к экономическому суверенитету.

"Газ, нефть, металлы, уран — в конечном итоге все ресурсы мы должны поставлять только за рубли. Отказ от доллара в международных расчётах — сильнейший удар по США", — убеждён сенатор.

Клишас также подчеркнул: отказ принимать оплату в долларах нужно воспринимать как нежелание России "играть по чужим правилам", а не в качестве контрсанкций.

23 марта президент РФ Владимир Путин сообщил о переводе всех расчётов за поставки природного газа для "недружественных государств" в рубли. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и США, получая оплату в долларах, не имеет смысла.