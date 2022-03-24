Украина "прокатилась" по своим же спортсменам. Фигуристку Анастасию Шаботову исключили из сборной Незалежной прямо во время чемпионата из-за лайка под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Согласно информации, девушку "заподозрили" в поддержке российской спецоперации на Украине. При этом фигуристка даже не оставила комментария, а просто поставила лайк.
Уволили Шаботову одним днём по приказу Минспорта Украины прямо во время чемпионата мира, передаёт РЕН ТВ.
Плющенко, в свою очередь, поддержал украинскую спортсменку и пригласил её приехать в Россию.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.