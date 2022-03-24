Украинскую фигуристку исключили из сборной за лайк под постом Плющенко

Украина "прокатилась" по своим же спортсменам. Фигуристку Анастасию Шаботову исключили из сборной Незалежной прямо во время чемпионата из-за лайка под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Согласно информации, девушку "заподозрили" в поддержке российской спецоперации на Украине. При этом фигуристка даже не оставила комментария, а просто поставила лайк.

Уволили Шаботову одним днём по приказу Минспорта Украины прямо во время чемпионата мира, передаёт РЕН ТВ.

Плющенко, в свою очередь, поддержал украинскую спортсменку и пригласил её приехать в Россию.