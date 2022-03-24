США официально обвиняют Россию в военных преступлениях на Украине

США официально обвинили российские войска в совершении военных преступлений на Украине и заявили, что будут добиваться ответственности "используя все доступные инструменты”.

Как только Джо Байден отправился в европейское турне, чтобы "укрепить единство Запада", госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением:

"Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся в настоящее время информации, поступившей как из государственных, так и из разведывательных источников, правительство США пришло к выводу, что Россия совершает военные преступления на Украине”.

Блинкен сообщил, что "США продолжат свои усилия по сбору доказательств и обмену ими с международными институтами", а потом передаст "их все" в суд.

Напомним, ранее Джо Байден говорил о том, что считает своего российского коллегу Владимира Путина военным преступником, на что Кремль отреагировал предупреждением о возможности "нарушения двусторонних отношений".

В связи с этим Блинкена спросили, относится ли "расследование" Госдепартамента конкретно к Путину. От ответа он технично ушёл, сказав, что

"существуют доктрины в соответствии с международным и внутренним правом, которые могут охватить всю цепочку командования”.

Какие конкретно действия российских войск Госдеп считает военными преступлениями, руководитель ведомства тоже не рассказал, ограничившись расплывчатым:

"Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о неизбирательных нападениях, преднамеренно направленных против гражданских лиц, а также о других зверствах. Российские войска уничтожили жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры, гражданские автомобили, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи невинных мирных жителей были убиты или ранены".

И сослался на "обстрел роддома в Мариуполе", информация о котором давно разоблачена, как фейковая.