Кадыров: чеченские бойцы даже на велосипедах обращают в бегство националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых видно, как чеченские бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, катаются на велосипедах.

Политик отметил в своём Telegram-канале, что военные из Чеченской республики даже на старых велосипедах обращают в бегство украинских националистов. Судя по видеозаписи, бойцы решили сделать перерыв, чтобы отдохнуть и подкрепиться.

На заднем фоне раздаются взрывы, однако военнослужащие реагируют на них спокойно.

"Если бодрящий час делает наших бойцов такими хладнокровными, то представьте, что будет, если они организуют шашлыки? Они же голыми руками танки в морские узлы свернут", — написал Кадыров.

С 24 февраля ВС РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины, а 26 февраля глава Чечни приказал перебросить военные соединения из Грозного в "самые горячие точки противостояния".