В Польше призвали принять Украину в ЕС: "Защитить Киев от России"

Польский европарламентарий Богдан Жоньца заявил, что Евросоюзу стоит рассмотреть возможность вступления Украины в ЕС. Как пояснил депутат, таким образом, Европа сможет "защитить Киев" от России.

По мнению евродепутата, полноправное членство Незалежной в союзе могло бы помочь стране сдержать "российскую агрессию".

"Глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующую заявку 28 февраля 2022 года. В геополитическом смысле Украина может действовать как важное связующее звено в процессе расширения общеевропейских экономических связей и формирования новой системы безопасности в Европе", — цитирует европарламентария RT.

Кроме того, европарламентарий подчеркнул, что наряду с помощью Украине, стоит "разобраться" с потоком беженцев. С начала спецоперации польско-украинскую границу пересекли около 2 млн беженцев.