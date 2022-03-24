Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер обратился к федеральному правительству с просьбой не вводить эмбарго на газ из РФ. По его словам, властям нужно проконтролировать надёжность поставок топлива.
Он пояснил, что в случае отказа от российского газа пострадают частные лица в Германии. Айвангер подчеркнул: они могут остаться без тепла в домах в холодное время года. Кроме того, политик спрогнозировал, что после введения эмбарго в ФРГ "опустеют магазины", начнётся экономический кризис, передаёт радиовещательная компания BR24.
Как отметил министр, сейчас газ по-прежнему идёт из России в Германию.
"Я скажу совершенно официально и настойчиво: слава богу, газ ещё идёт из России", — высказался Айвангер.
Кроме того, свыше 200 тысяч рабочих мест в Баварии зависят от импорта российского топлива, заключил политик.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия пока не может полностью отказаться от поставок газа из РФ.
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