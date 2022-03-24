Американский политолог: Путин делает то, к чему его подтолкнул Запад

Авторитетный американский политолог-международник Джон Миршаймер возложил главную ответственность за происходящее сегодня на Украине на коллективный Запад.

Почему — он рассказал в статье, опубликованной в журнале Economist.

"Несомненно, Путин несёт ответственность за начало войны и за то, как она ведётся. Однако почему возникла такая ситуация, — это другой вопрос. Западный мейнстрим считает, что российский президент действует иррационально и стремится к созданию великой российской империи. Следовательно, только он несёт ответственность за этот кризис. Но именно американские и европейские политики спровоцировали обострение украинского кризиса, пытаясь интегрировать Украину с Западом", — пишет профессор политологии Чикагского университета.

По словам Миршаймера, Запад сейчас пытается обвинить президента России в эскалации конфликта, "но эта история неверна", и именно Запад, и особенно Америка, несут главную ответственность за кризис, который начался на Украине в феврале 2014 года и с тех пор перерос в войну, которая не только угрожает уничтожить эту страну, но и может перерасти в ядерную войну между Россией и НАТО".

По мнению политолога, украинский кризис является "самым опасным международным конфликтом со времён карибского кризиса 1962 года", который Запад старательно усугубляет, поставляя оружие Украине и вводя экономические санкции против России.