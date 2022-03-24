В Голливуде раскрыли главную проблему Украины

Известный голливудский режиссёр Оливер Стоун, снявший такие картины, как "Уолл-стрит", "Прирождённые убийцы", "Никсон" и другие, рассказал, в чём главная проблема Украины.

По словам кинематографиста, он давно наблюдает за этой страной и кое-что понял.

"На Украине так много националистов, что там невозможно что-то сделать, всё время в это упираешься. Они очень консервативны. А есть ещё нацисты, их много", — рассказал Стоун.

Он также высказался об украинском лидере Владимире Зеленском, которого, по словам режиссёра, уже давно "оставила удача", а он отчаянно цепляется за свой пост.

"И он сделает всё, чтобы граждане его поддерживали, чтобы не проиграть на следующих выборах. Ситуация на Украине ужасная, конечно", — отметил Стоун.

Ранее Оливер Стоун заявил, что Вашингтону необходимо "прекратить свою войну против России" и перестать стремиться быть единственной силой, контролирующей мир.