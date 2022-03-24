Перед саммитом НАТО щедрость Британии в помощи Украине удвоилась

Великобритания удвоит количество ракет, которые она отправляет в Украину, и призывает западных союзников увеличить поставки летальной помощи Киеву.

Борис Джонсон, как сообщает The Guardian, намерен "открыть глаза" мировым лидерам на саммите НАТО, который состоится сегодня, "объяснив им, что [российская спецоперация] превращается в войну на истощение".

Сам британский премьер в преддверии саммита заявил, что Лондон предоставит Киеву "дополнительно" 6000 ракет, включая фугасное оружие, и €25 млн из фондов Министерства иностранных дел, чтобы помочь Украине оплатить свои военные и полицейские силы.

Ранее Великобритания уже отправила на Украину более 10 000 ракет. Новые поставки будут состоять из высокоскоростных зенитных ракет Starstreak, а также бронежилетов, шлемов и армейских ботинок.

Джонсон также пообещал направить денежные средства "для противодействия российской дезинформации", а также на поддержку и финансирование расследования Международного уголовного суда возможных военных преступлений, "совершенных Кремлем и вторгшимися силами".

А ещё британское правительство выделит BBC $5,4 млн "на поддержку украинско-русскоязычных сервисов".