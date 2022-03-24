В Госдепе обратились к России из-за высылки дипломатов: "Остановитесь!"

В Госдепартаменте США подтвердили, что получили список представителей американской дипмиссии, которые должны покинуть пределы России. Официальный представитель ведомства Нед Прайс призвал Москву перестать высылать дипломатов.

Прайс назвал такое решение российских властей необоснованным и заявил, что это поставит под удар и так "натянутые" отношения России и США.

"Это последний из числа непродуктивных и не способствующих развитию наших двухсторонних отношений шаг. Мы призываем российское правительство прекратить эту необоснованную высылку дипломатов и служащих США", — передаёт слова Прайса РЕН ТВ.

Ранее Pravda.Ru писала, что российский МИД отправил американским коллегам ноту протеста и список на высылаемых из страны дипломатов, которых объявили persona non grata.