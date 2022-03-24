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Автор Денис Постольский

South China Morning Post: мир устал от двуличия США в отношении России

Мир

Вашингтон не имеет права осуждать Москву из-за ситуации вокруг Украины после своих военных преступлений в Ираке. Вторжение войск США было нарушением Устава ООН, и от его последствий по-прежнему страдает весь ближневосточный регион, пишет китайская газета South China Morning Post.

South China Morning Post: мир устал от двуличия США в отношении России

"Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества", — говорится в статье издания КНР.

На этом фоне попытки Вашингтона обвинить Москву демонстрируют двуличие администрации президента Джо Байдена.

Газета призвала США не считать себе "супергероем", который пытается "спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями".

Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что руководство Пентагона стало забывать, как несколько лет назад самолёты США и их партнёров по Североатлантическому альянсу бомбили Югославию, Ирак и Ливию. По его словам, американцам также стоит вспомнить, какие "вопиющие" правонарушения совершали их военные и наёмники в Афганистане и Сирии.

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Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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