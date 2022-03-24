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Автор Ольга Лебедева

Модный дом Louis Vuitton обвинили в поддержке "войны на Украине"

Мир

Французский модный дом Louis Vuitton столкнулся с неожиданной волной негативных отзывов о своей новой ювелирной коллекции. LV Volt, представленная во вторник, была названа "выражением поддержки нападения России на Украину".

Модный дом Louis Vuitton обвинили в поддержке "войны на Украине"

Коллекция попала под огонь критиков за использование общего символа электричества и молнии, который посчитали слишком похожим на букву "Z".

  • Российские военные используют букву " Z " для обозначения боевых машин, используемых в спецоперации на Украине.
  • Сторонники Киева утверждают, что "к этой теперь запятнанной букве английского алфавита следует относиться как к нацистской свастике".

Трудно представить, что Louis Vuitton тайно поддерживает российскую операцию. Как и десятки других люксовых брендов, он приостановил продажи своих товаров в России, закрыв более 100 торговых точек в начале марта. К тому же разработка коллекции LV Volt началась задолго до сегодняшних событий на Украине.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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