В Берлине предрекли Украине "решающие недели"

Глава комитета бундестага Германии по внешней политике Михаэль Рот заявил, что начались "решающие недели" конфликта на Украине, поэтому Запад должен оказать Киеву максимум гуманитарной и военной поддержки.

Депутат призвал Германию и мировое сообщество сделать всё возможное, чтобы оказать Украине максимальную гуманитарную и военную помощь, а также помочь Польше, которая приняла большую часть украинских беженцев.

"Украина должна стать более обороноспособной, речь о решающих неделях на Украине", — сказал Рот в эфире телеканала N24.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о том, как украинские силовики пренебрегают нормами международного права, в частности, совершают внесудебные расправы над несогласными, берут в заложники мирное население и используют его в качестве "живого щита", а также размещают тяжёлое вооружение во дворах жилых домов, около школ и больниц.

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