Зеленский разозлил французов своим выступлением перед парламентом Франции

Французы осудили в Twitter антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского, которые он допустил в ходе выступления перед парламентом Франции.

В среду, 23 марта Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентариями Франции и призвал французские компании уйти из России, чтобы прекратить таким образом спонсировать спецоперацию России на Украине.

В соцсетях французы сошлись во мнении, что если Париж поддержит риторику украинского лидера, то Европа может столкнуться с негативными последствиями.

По словам одного из пользователей, Зеленский не хочет вести переговоры и продолжает участвовать в заведомо проигрышном для него конфликте.

"Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие", — написал француз, публикация которого набрала пять тысяч лайков.

Комментаторы напомнили, что именно киевский режим восемь лет назад развязал вооружённый конфликт в Донбассе, который привёл к десятками тысяч убитых и раненых.

Другой юзер призвал не заблуждаться насчёт личности Зеленского, который является обычным коррупционером, а не Шарлем де Голлем.

По словам ещё одного француза, Зеленский — безответственный безумец, который может подтолкнуть Францию к войне.