За сутки из Украины и Донбасса в Россию эвакуировали почти 18 тысяч человек

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в страну из опасных районов Украины и Донбасса за последнии сутки было эвакуировано почти 18 тысяч человек. Он отметил, что это удалось сделать, несмотря на провокации со стороны Киева. Об этом Мизинцев сообщил в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ.

Он также добавил, что с начала специальной военной операции эвакуировали уже более 384 тысяч человек. При этом, по его словам, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6862 гражданина из 25 иностранных государств.

В среду, 23 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудники Министерства обороны предоставят сведения о погибших российских военных на Украине тогда, когда сочтут такой шаг нужным.